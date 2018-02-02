МЕХИКО, 2 фев – РИА Новости. Власти бразильского штата Сан-Паулу перестали платить пенсию действующему президенту Мишелу Темеру, так как глава государства не предоставил документы, подтверждающие, что он жив.

По данным агентства Telam , Темер должен был подать документы еще в сентябре 2017 года, но не сделал этого. В связи с этим пенсия за ноябрь и декабрь выплачена не была.

Темер вышел на пенсию в Сан-Паулу в 1999 году с должности прокурора штата.

Администрация президента Бразилии пояснила этот казус нехваткой у главы государства времени для подачи документов. Сумма невыплаченной пенсии составила 45 тысяч реалов за каждый месяц (около 15 тысяч долларов), которые он должен получать за свою прежнюю работу прокурором.