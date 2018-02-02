Стивен Кинг извинился за шутку об аварии поезда с республиканцами

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг извинился за свою шутку по поводу аварии поезда с конгрессменами-республиканцами, в результате которой погиб один человек.

Днем в среду поезд, на котором группа конгрессменов-республиканцев, в том числе и спикер палаты представителей Пол Райан, направлялась в загородную поездку, столкнулся с мусоровозом, водитель которого погиб.

"Полный поезд республиканцев… врезался в мусоровоз. Мой друг Расс называет это кармой", — написал вскоре после аварии Кинг в своем Twitter.

Запись "короля ужасов" вызвала неоднозначную реакцию у читателей его микроблога, некоторые из них подвергли писателя критике.

"Конечно, извиняюсь, погиб водитель грузовика. С моей стороны это был довольно необдуманный твит по поводу столкновения поезда и грузовика, за который я извиняюсь…" — заявил позднее Кинг.

В 1999 году писатель сам попал в серьезную автомобильную аварию, после которой перенес несколько операций.