Стивен Кинг извинился за шутку об аварии поезда с республиканцами

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг извинился за свою шутку по поводу аварии поезда с конгрессменами-республиканцами, в результате которой погиб один человек.
"Полный поезд республиканцев… врезался в мусоровоз. Мой друг Расс называет это кармой", — написал вскоре после аварии Кинг в своем Twitter.
Запись "короля ужасов" вызвала неоднозначную реакцию у читателей его микроблога, некоторые из них подвергли писателя критике.
"Конечно, извиняюсь, погиб водитель грузовика. С моей стороны это был довольно необдуманный твит по поводу столкновения поезда и грузовика, за который я извиняюсь…" — заявил позднее Кинг.
В 1999 году писатель сам попал в серьезную автомобильную аварию, после которой перенес несколько операций.