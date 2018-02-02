Тиллерсон начал латиноамериканское турне

МЕХИКО, 2 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг днем прибыл в Мексику, его самолет приземлился в аэропорту Мехико, сообщает местное телевидение.

С Мексики госсекретарь начинает недельное турне по Латинской Америке, в ходе которого посетит также Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку.

В пятницу запланирована встреча Тиллерсона с президентом Мексики Энрике Пенье Ньето и главой МИД Луисом Видегараем, кроме того в Мехико состоится встреча министров иностранных дел стран Северной Америки (Мексика, США и Канада), по итогам которого ожидается заявление для прессы.

Как сообщил госдеп, в ходе своего визита Тиллерсон намерен затронуть ситуацию в Венесуэле, а также обсудить двусторонние, региональные и глобальные связи.