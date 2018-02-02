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В мире

США не намерены прекращать полеты военных самолетов над Черным морем

02:2202.02.2018
(обновлено: 02:52 02.02.2018)
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© U.S. NavyСтоп-кадр видео перехвата американского самолета-разведчика EP-3 над Черным моремСтоп-кадр видео перехвата американского самолета-разведчика EP-3 над Черным морем
© U.S. Navy

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американские военные самолеты продолжат осуществлять полеты в международном воздушном пространстве у берегов России, заявил представитель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Сближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США RC-135U
© Фото : U.S. European Command
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"Мы летаем над Черным морем, а Черное море — это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены", — отметил он.

Маккензи также назвал перехват российским Су-27 американского самолета разведчика ЕР-3 "небезопасным и непрофессиональным".

Инцидент над Черным морем

Ранее в Минобороны России сообщили, что Су-27 осуществил перехват вблизи российских границ американского самолета радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II".

Как рассказали военные, 29 января средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель над нейтральными водами Черного моря, движущуюся в сторону российской территории.

Перехват самолета ВМС США российским Су-27
Опубликованы новые видео перехвата разведчика США российским Су-27
Российский самолет приблизился к американскому воздушному судну на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская при этом нарушения границ России.

Су-27 вернулся на аэродром базирования после изменения американским самолетом траектории полета на удаление от российской территории.

"Небезопасный" перехват

В Пентагоне подтвердили факт перехвата американского самолета-разведчика вблизи российской границы. Однако американские военные назвали данный инцидент "небезопасным". Они отметили, что российский перехватчик приблизился к американскому ЕР-3 на расстояние около полутора метров. Перехват, по словам военных, продолжался примерно два часа сорок минут.

"Небезопасные действия повышают риск просчетов и столкновений в воздухе", — заявили американские военные.

Вид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Пентагоне подчеркнули, что американский самолет "действовал в соответствии с международным правом и не спровоцировал данную активность российской стороны".

Американские военные также заявили, что "российские вооруженные силы имеют право осуществлять операции в международном воздушном пространстве, однако должны вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов".

В Госдепе также прокомментировали инцидент над Черным морем с участием Су-27 и ЕР-3. По словам американских дипломатов, перехват был "опасным".

Представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт обвинила российских военных в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о "предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".

Самолет Су-27 во время тренировочного полета перед началом работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Госдепартаменте призвали российскую сторону прекратить действия, которые создают опасность для экипажа.

Ответ Минобороны

Российский истребитель, как отметили в военном ведомстве, действовал без нарушений. В Минобороны также заявили, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. По словам военных, маневры российского самолета в отношении американского EP-3 Aries были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными".

В ведомстве также указали американским коллегам на то, что Крым является неотъемлемой частью России.

Сближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США RC-135U. Архивное фото
© Фото : U.S. European Command
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"Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры. Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства РФ", — отметили в Минобороны.

Российские военные также подчеркнули, что для истребительной авиации "перехват" воздушных целей, приближающихся с выключенными транспондерами к государственной границе, длится считанные минуты, а все остальное время правильно называть "сопровождением".

В Минобороны заявили, что истребители НАТО осуществляют подобные маневры в отношении российских самолетов, однако это никак не влияет на действия экипажей российских воздушных судов. Военные также отметили, что ВКС и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства России.

Истребитель Су-27
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В ведомстве подчеркнули, что если действия по охране государственных границ вызывают у американских летчиков "депрессии и фобии", им рекомендуется избегать таких маршрутов в будущем "или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения".

Однако американские военные отвергли это предложение и заявили, что экипажи воздушных судов ВМС США действуют безопасно в рамках существующих международных норм и ждут того же от России.

В Пентагоне добавили, что американские пилоты "подготовлены с профессиональной точки зрения".
Американские военные также отметили, что подобные действия российских самолетов несут риск "катастрофических последствий".

© РИА Новости / Виталий ПодвицкийСо скоростью звука
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Со скоростью звука
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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Дмитрий Усков
тогда памперсы и не ныть!
03:38
02.02.2018
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pisareve
Ну тогда запасайтесь памперсами, жилетами и свистками от акул!!!!
03:29
02.02.2018
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kontiki72
А почему бы нам не летать как при СССР в доль западного побережья США. Может призадумаются.
03:04
02.02.2018
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Александр
"Маккензи также назвал перехват российским Су-27 американского самолета разведчика ЕР-3 "небезопасным и непрофессиональным".
Какие-то странные представления у пиндосов о профессионализме...Пора им напомнить о Пауэрсе.
03:02
02.02.2018
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Stas Tomskih
Какого хрена эти америкосы вообще летают над Черным морем?
Летайте у себя над Карибским! Всем спокойней будет! И когда только это
хозяйничество в чужих домах кончится? Самое интересное: все молчат а они себя чувствуют как дома что хочу то и ворочу! Пора уже надавать им по их пакостным ручкам!!!!!
03:01
02.02.2018
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Виктор Абрамов
Вот какие любопытные-всё то вам покажи, и что им делать возле наших границ?
02:50
02.02.2018
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lladara
Пусть летают, но не жалуются на "опасные сближения". Наши же не жалуются. И, главное, пусть предупредят жителей США и Европы, что в небе так "тесно", что может случайно начаться последняя (!) в истории человечества война. Граждане США и Европы имеют право знать (а амеры точно не в теме), что продлится она считанные минуты. Будет завершена "на автомате", оставшимися автоматическими комплексами, которые закончат работу только, когда отстреляют весь заряд. И, если кто-то думает, что "золотой миллиард" на века укроется в бункерах, как они показывают в голливудских фильмах, то... Пусть не забывают, на всякий случай, что у их берегов тихо, без демонстрации силы, поднимется, последняя в истории человечества, российская подводная лодка, которая "в последнем прыжке" добьет всё, что ещё чудом не будет стерто в пыль. Вместе с бункерами, потому что это будет удар по кальдере, подводный взрыв по линии разлома и... Следующая цивилизация через миллионы лет будет гадать, что же это за катастрофа погубила этих "динозавров". Это всё граждане США и Европы должны знать!!! И путь летают - имеют право...
02:48
02.02.2018
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Анатолий Абвгд
Слов нет, одни маты в сторону США!
02:41
02.02.2018
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