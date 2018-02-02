МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Американские военные самолеты продолжат осуществлять полеты в международном воздушном пространстве у берегов России, заявил представитель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"Мы летаем над Черным морем, а Черное море — это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены", — отметил он.

Маккензи также назвал перехват российским Су-27 американского самолета разведчика ЕР-3 "небезопасным и непрофессиональным".

Инцидент над Черным морем

Ранее в Минобороны России сообщили, что Су-27 осуществил перехват вблизи российских границ американского самолета радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II".

Как рассказали военные, 29 января средства контроля воздушного пространства обнаружили неопознанную цель над нейтральными водами Черного моря, движущуюся в сторону российской территории.

Российский самолет приблизился к американскому воздушному судну на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская при этом нарушения границ России.

Су-27 вернулся на аэродром базирования после изменения американским самолетом траектории полета на удаление от российской территории.

"Небезопасный" перехват

В Пентагоне подтвердили факт перехвата американского самолета-разведчика вблизи российской границы. Однако американские военные назвали данный инцидент "небезопасным". Они отметили, что российский перехватчик приблизился к американскому ЕР-3 на расстояние около полутора метров. Перехват, по словам военных, продолжался примерно два часа сорок минут.

"Небезопасные действия повышают риск просчетов и столкновений в воздухе", — заявили американские военные.

В Пентагоне подчеркнули, что американский самолет "действовал в соответствии с международным правом и не спровоцировал данную активность российской стороны".

Американские военные также заявили, что "российские вооруженные силы имеют право осуществлять операции в международном воздушном пространстве, однако должны вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов".

В Госдепе также прокомментировали инцидент над Черным морем с участием Су-27 и ЕР-3. По словам американских дипломатов, перехват был "опасным".

Представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт обвинила российских военных в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о "предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".

Ответ Минобороны

В Госдепартаменте призвали российскую сторону прекратить действия, которые создают опасность для экипажа.

Российский истребитель, как отметили в военном ведомстве, действовал без нарушений. В Минобороны также заявили, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. По словам военных, маневры российского самолета в отношении американского EP-3 Aries были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными".

В ведомстве также указали американским коллегам на то, что Крым является неотъемлемой частью России.

"Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры. Либо выдавать всем экипажам новые карты с правильно нанесенными на них обозначениями границ воздушного пространства РФ", — отметили в Минобороны.

Российские военные также подчеркнули, что для истребительной авиации "перехват" воздушных целей, приближающихся с выключенными транспондерами к государственной границе, длится считанные минуты, а все остальное время правильно называть "сопровождением".

В Минобороны заявили, что истребители НАТО осуществляют подобные маневры в отношении российских самолетов, однако это никак не влияет на действия экипажей российских воздушных судов. Военные также отметили, что ВКС и в дальнейшем будут обеспечивать надежную охрану границ воздушного пространства России.

В ведомстве подчеркнули, что если действия по охране государственных границ вызывают у американских летчиков "депрессии и фобии", им рекомендуется избегать таких маршрутов в будущем "или вернуться за стол переговоров и договориться о правилах их выполнения".

Однако американские военные отвергли это предложение и заявили, что экипажи воздушных судов ВМС США действуют безопасно в рамках существующих международных норм и ждут того же от России.

В Пентагоне добавили, что американские пилоты "подготовлены с профессиональной точки зрения".

Американские военные также отметили, что подобные действия российских самолетов несут риск "катастрофических последствий".