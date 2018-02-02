Россия пытается подорвать возможности НАТО, заявил глава Пентагона

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Россия пытается подорвать сплоченность и возможности НАТО, заявил глава Пентагона Мэттис в ходе встречи с британским коллегой Гэвином Уильямсоном.

"Мы ценим дипломатические и военные усилия Великобритании… в особенности в то время, как Россия пытается подорвать и ослабить сплоченность и возможности НАТО", — сказал Мэттис.

По итогам встречи официальный представитель Пентагона Дана Уайт сообщила, что стороны "обсудили национальную оборонную стратегию США, вопросы международной безопасности, включая борьбу с ИГ (запрещенная в России, США и других странах террористическая организация), Афганистан, Северную Корею и Иран".

"Они также обсудили приоритеты предстоящей встречи министров обороны НАТО в Брюсселе", — добавила Уайт.