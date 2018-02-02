КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Одобренный в Польше запрет бандеровской идеологии унижает достоинство украинской нации и является надругательством над исторической правдой, говорится в заявлении сопредседателей депутатской группы Верховной рады по межпарламентским связям с Польшей Оксаны Юринец и Николая Княжицкого.
"Принятие сеймом и сенатом республики Польша изменений в закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами. Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и возражения более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами ", — говорится в заявлении депутатов, которое имеется в распоряжении издания "Европейская правда".
При этом депутаты считают, что есть еще время свернуть с дороги конфронтации, которую выбрал польский парламент.
В последние годы в отношениях Украины и Польши появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
Ранее депутат Рады от националистической партии "Свобода" Андрей Ильенко призвал созвать внеочередное заседание парламента, чтобы осудить решение польских депутатов и сенаторов.
* Запрещенная в России экстремистская организация