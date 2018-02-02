КИЕВ, 2 фев — РИА Новости. Одобренный в Польше запрет бандеровской идеологии унижает достоинство украинской нации и является надругательством над исторической правдой, говорится в заявлении сопредседателей депутатской группы Верховной рады по межпарламентским связям с Польшей Оксаны Юринец и Николая Княжицкого.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"Принятие сеймом и сенатом республики Польша изменений в закон об Институте национальной памяти считаем радикальным антиукраинским шагом, который может разрушить фундамент добрососедских отношений между нашими нациями и государствами. Это унижение достоинства украинской нации, надругательство над исторической правдой и возражения более чем сорокалетней работы над примирением между нашими народами ", — говорится в заявлении депутатов, которое имеется в распоряжении издания "Европейская правда".

При этом депутаты считают, что есть еще время свернуть с дороги конфронтации, которую выбрал польский парламент.

"Обращаемся к президенту Польши Анджею Дуде с призывом наложить вето на закон о Институт национальной памяти и продолжить меры по преодолению трагических последствий общего прошлого украинском и поляков", — заявили депутаты.

В последние годы в отношениях Украины и Польши появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

Ранее депутат Рады от националистической партии "Свобода" Андрей Ильенко призвал созвать внеочередное заседание парламента, чтобы осудить решение польских депутатов и сенаторов.

* Запрещенная в России экстремистская организация