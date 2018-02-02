В ДНР рассказали о возможной причастности Украины к теракту в Донецке

ДОНЕЦК, 2 фев — РИА Новости. Министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Кононов не исключает, что к организации теракта в Донецке могут быть причастны спецслужбы Украины.

В четверг вечером неизвестные обстреляли здание минобороны ДНР из гранатомета. Этот инцидент был квалифицирован как теракт, сообщил представитель оперативного командования.

"Думаю, что это, скорее всего, СБУ (Служба безопасности Украины) и ГУР (главное управление разведки) Украины, которые забросили сюда диверсионщиков", — сказал журналистам Кононов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.