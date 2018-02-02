В Мексике прокомментировали "связи" кандидата в президенты с Россией

МЕХИКО, 2 фев – РИА Новости. Дипломат и секретарь по международной политике исполкома партии "Движение национального возрождения" ("Морена") Мексики Эктор Васконселос опроверг информацию о якобы имеющихся связях кандидата партии на пост президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с Россией и Венесуэлой.
"Никогда у меня не было никаких контактов с российскими представителями, ни в какой степени и ни в какой форме, а я был представителем по международным связям "Морены". Ничего об этом (контактах с россиянами или венесуэльцами) я не знаю", – сказал Васконселос, предложенный Лопесом Обрадором на пост главы МИД Мексики в случае победы на выборах 1 июля 2018 года, в интервью изданию Financiero.
Сам Лопес Обрадор уже не первый раз отшучивается относительно якобы имеющейся российской поддержки. Не так давно он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Также во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас он показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".
"Мы не настроены пророссийски, мы не любители ни Кубы, ни Венесуэлы, мы – мадерофилы (Франсиско Мадеро, мексиканский политический деятель и президент страны в 1911-1913 годах – ред.)", — заметил политик, сын знаменитого мексиканского писателя и просветителя Хосе Васконселоса. По его мнению, попытки связать Лопеса Обрадора с Россией и Венесуэлой имеют целью кампанию по его дискредитации, развязанную предвыборным штабом кандидата от ИРП Хосе Антонио Мида. "Потому что они пытаются ударить по Лопесу Обрадору, как только могут", — заметил Васконселос.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.