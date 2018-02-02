В Мексике прокомментировали "связи" кандидата в президенты с Россией

МЕХИКО, 2 фев – РИА Новости. Дипломат и секретарь по международной политике исполкома партии "Движение национального возрождения" ("Морена") Мексики Эктор Васконселос опроверг информацию о якобы имеющихся связях кандидата партии на пост президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с Россией и Венесуэлой.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики. Национальный лидер правящей Институционно-революционной партии (ИРП) Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Лопеса Обрадора.

"Никогда у меня не было никаких контактов с российскими представителями, ни в какой степени и ни в какой форме, а я был представителем по международным связям "Морены". Ничего об этом (контактах с россиянами или венесуэльцами) я не знаю", – сказал Васконселос, предложенный Лопесом Обрадором на пост главы МИД Мексики в случае победы на выборах 1 июля 2018 года, в интервью изданию Financiero.

Сам Лопес Обрадор уже не первый раз отшучивается относительно якобы имеющейся российской поддержки. Не так давно он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Также во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас он показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".

"Мы не настроены пророссийски, мы не любители ни Кубы, ни Венесуэлы, мы – мадерофилы (Франсиско Мадеро, мексиканский политический деятель и президент страны в 1911-1913 годах – ред.)", — заметил политик, сын знаменитого мексиканского писателя и просветителя Хосе Васконселоса. По его мнению, попытки связать Лопеса Обрадора с Россией и Венесуэлой имеют целью кампанию по его дискредитации, развязанную предвыборным штабом кандидата от ИРП Хосе Антонио Мида. "Потому что они пытаются ударить по Лопесу Обрадору, как только могут", — заметил Васконселос.

Национальный опрос, проведенный недавно газетой Universal, свидетельствует о лидерстве Лопеса Обрадора среди претендентов на пост президента Мексики на предстоящих 1 июля выборах. Если бы выборы состоялись сейчас, за представителя коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", "Партия труда" и партия "Социальная встреча", были бы готовы отдать голоса 32% опрошенных. На втором месте идет Рикардо Анайя (26%) от коалиции "Гражданский фронт за Мексику", в который вошли Партия национального действия, Партия демократической революции и партия "Гражданское движение". Представитель правящей ИРП Мид пока занимает лишь третью позицию среди предпочтений избирателей с 16% голосов.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.