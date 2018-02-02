Госдеп анонсировал встречу американской коалиции по борьбе с ИГ*

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с ИГ* проведет министерское заседание 13 февраля в Кувейте, сообщил первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

По его словам, участие в этой встрече будет принимать и правительство Ирака.

"Мы с нетерпением ждем взаимодействия с иракским правительством по вопросу борьбы с терроризмом в рамках министерской встречи коалиции, которая будет иметь место 13 февраля в Кувейте", — заявил дипломат.

* Запрещенная в России террористическая организация