США отреагировали на предложение России договориться о приграничных полетах

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Пентагон заявил в ответ на российское предложение договориться о правилах приграничных полетов, что американские пилоты действуют безопасно в рамках существующих международных норм и ждут того же от российских. Соответствующее заявление сделала РИА Новости в четверг пресс-служба американского ведомства.
"США оставляют за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами. Мы ожидаем безопасного и профессионального поведения всех сторон, включая Россию, в водном и воздушном международном пространстве", — заявили в Пентагоне и добавили, что американские пилоты "подготовлены с профессиональной точки зрения".