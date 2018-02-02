США отреагировали на предложение России договориться о приграничных полетах

ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Пентагон заявил в ответ на российское предложение договориться о правилах приграничных полетов, что американские пилоты действуют безопасно в рамках существующих международных норм и ждут того же от российских. Соответствующее заявление сделала РИА Новости в четверг пресс-служба американского ведомства.

Ранее Минобороны России сообщило, что истребитель Су-27 перехватил над нейтральными водами Черного моря вблизи российских границ самолет радиоэлектронной разведки США. Госдеп обвинил Россию в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о предотвращении инцидентов в море и над ним (1972). В Минобороны заявляли, что маневры Су-27 были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными" и предложили США исключить такие полеты у российских границ или договориться о правилах их выполнения.

"США оставляют за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами. Мы ожидаем безопасного и профессионального поведения всех сторон, включая Россию, в водном и воздушном международном пространстве", — заявили в Пентагоне и добавили, что американские пилоты "подготовлены с профессиональной точки зрения".