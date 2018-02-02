ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил озабоченность увеличивающимся влиянием России и Китая в Латинской Америке и предостерег страны региона от растущей зависимости.

В четверг госсекретарь начинает недельное турне по странам региона.

"Растущее присутствие России в регионе также вызывает обеспокоенность, она продолжает продавать оружие и военное снаряжение недружественным режимам, которые не разделяют нашего уважения к демократическим ценностям. Наш регион должен быть стоек по отношению к далеким силам, которые не разделяют ценностей этого региона", — сказал Тиллерсон, выступая в своей альма-матер, Техасском университете в Остине.

Он подчеркнул, что Вашингтон в отличие от России и Китая не ищет "скорой выгоды", а хочет взаимовыгодного партнерства для процветания Западного полушария.

Тиллерсон также отметил, что Китай предлагает Латинской Америке "заманчивый путь развития" за счет использования государственных ресурсов, которые ведут к продолжительной зависимости от Пекина и наносят ущерб производственному сектору этих стран, снижают зарплату трудящихся и ведут к безработице. "В реальности они (КНР) предлагают краткосрочную выгоду за счет долгосрочной зависимости", — сказал госсекретарь.

"Латинской Америке не нужны новые имперские силы, которые ищут лишь собственной выгоды", — сказал Тиллерсон.

Планируется, что с 1 по 7 февраля госсекретарь США посетит Мексику, Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку.