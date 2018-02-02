Тиллерсон посоветовал Мадуро уехать на Кубу

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США не требуют смены режима в Венесуэле, но считают, что добровольный уход президента Николаса Мадуро был бы самым простым вариантом разрешения кризиса, заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он предположил, что лидер Венесуэлы после отставки мог бы уехать к своим друзьям на Кубу.

"Президент Мадуро мог бы выбрать просто уйти, это бы было самым простым (вариантом). Но вы знаете, мы не выступали за смену режима или уход президента Мадуро, мы призываем к его возвращению к выполнению конституции", — сказал Тиллерсон, выступая в Техасском университете в Остине.

"Они должны вернуться к исполнению конституции. Я думаю, перемена будет, и мы хотим мирных перемен. Мирный переход, мирная смена режима всегда лучше, чем ее альтернатива, насильственный переход", — сказал госсекретарь, который в четверг начинает турне по странам Латинской Америки.

Он отметил, что в истории стран региона часто контроль за переходом власти осуществляли военные. "Будет ли это так здесь, я не знаю. Повторю, наша позиция заключается в том, что Мадуро должен вернуться к конституции и следовать ей. Если он не будет переизбран народом – так тому и быть", — сказал Тиллерсон.

"Если для него станет слишком горячо, я уверен, у него есть друзья на Кубе, они могут предложить ему хорошее имение (hacienda) на пляже, и он будет хорошо жить там", — добавил госсекретарь США под смех зала.

Говоря серьезно о политике США в Западном полушарии, Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать давление на руководство Венесуэлы и Кубы для обеспечения интересов народов этих двух стран.

В течение недели Тиллерсон посетит Мексику, Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку.