Тиллерсон посоветовал Мадуро уехать на Кубу

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. США не требуют смены режима в Венесуэле, но считают, что добровольный уход президента Николаса Мадуро был бы самым простым вариантом разрешения кризиса, заявил в четверг госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он предположил, что лидер Венесуэлы после отставки мог бы уехать к своим друзьям на Кубу.
"Они должны вернуться к исполнению конституции. Я думаю, перемена будет, и мы хотим мирных перемен. Мирный переход, мирная смена режима всегда лучше, чем ее альтернатива, насильственный переход", — сказал госсекретарь, который в четверг начинает турне по странам Латинской Америки.
Он отметил, что в истории стран региона часто контроль за переходом власти осуществляли военные. "Будет ли это так здесь, я не знаю. Повторю, наша позиция заключается в том, что Мадуро должен вернуться к конституции и следовать ей. Если он не будет переизбран народом – так тому и быть", — сказал Тиллерсон.
"Если для него станет слишком горячо, я уверен, у него есть друзья на Кубе, они могут предложить ему хорошее имение (hacienda) на пляже, и он будет хорошо жить там", — добавил госсекретарь США под смех зала.
Говоря серьезно о политике США в Западном полушарии, Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон продолжит оказывать давление на руководство Венесуэлы и Кубы для обеспечения интересов народов этих двух стран.
В течение недели Тиллерсон посетит Мексику, Аргентину, Перу, Колумбию и Ямайку.