В США опубликуют новую ядерную доктрину

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Министерство обороны США в пятницу опубликует новую ядерную доктрину, которая, как планируется, должна будет задать вектор развития стратегических ядерных сил страны на десятилетия вперед.

Документ станет третьим в ряду стратегических доктрин администрации Дональда Трампа, подготовленных за первый год его пребывания у власти. Ранее были обнародованы оборонная доктрина и стратегия национальной безопасности США.

Как ожидается, основной акцент в новой доктрине будет сделан на модернизации ядерных сил, чтобы по некоторым параметрам сохранить превосходство над главными соперниками – Россией и Китаем, а по некоторым — ликвидировать отставание. Это полностью укладывается в обещания, которые Трамп давал до президентских выборов.

Несекретные секреты

Повышенное внимание к публикации доктрины возникло еще в середине января и носило скандальный оттенок: тогда газета Huffington Post обнародовала "несекретную часть" документа, которая тем не менее содержала пометку "только для служебного пользования". В Пентагоне поспешили объяснить, что речь идет лишь об одном из вариантов доктрины, который еще не утвержден, а глава ведомства Джеймс Мэттис высказал резкое недовольство тем, что служебные документы попали в прессу перед тем, как оказались на столе у президента страны.

Россия и Китай

Из опубликованных отрывков, которые заняли более 60 страниц, можно сделать вывод, что администрация США недовольна нынешним состоянием своих ядерных сил, хочет их развивать, а также не намерена отказывать от глобальных планов по стратегическому сдерживанию, начатых прежними администрациями.

В опубликованном проекте документа утверждается, что США стремятся к стабильным отношениям с Китаем и Россией. В то же время там отмечается, что "Россия рассматривает США и НАТО как главные угрозу ее нынешним геополитическим амбициям" и что "российская доктрина (предусматривает) использование ядерного оружия".

"Россия располагает серьезными преимуществами перед США и их союзниками в плане производства ядерного оружия и в нестратегических ядерных силах", — говорится в тексте.

В документе отмечается, что Россия "создает большой, разносторонний и современный набор нестратегических систем, которые могут быть как ядерными, так и обычными вооружениями". По мнению авторов документа, эти системы не учитываются в рамках нового договора о сокращении стратегических вооружений СНВ.

"Несмотря на частую критику Москвы в адрес американской ПРО, Россия также модернизирует свои баллистические ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, и разрабатывает новую ракету-перехватчик", — говорится в тексте.

"Она ошибочно полагает, что угроза применения ядерного оружия приведет к деэскалации конфликта и будет выгодна России. Эти ошибочные расчеты увеличивают вероятность опасных неверных расчетов и эскалации", — значится в документе.

Все это, по замыслу авторов текста, объясняло необходимость развития ядерных сил США. Финансирование этих расходов уже увеличено в новом оборонном бюджете, но доктрина обосновывает важность дальнейшего роста расходов. Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что условия для применения Россией ядерного оружия сформулированы в ее военной доктрине настолько жестко и ограничительно, что относятся к разряду сугубо гипотетических.

В американском проекте также указывалось, что Россия уклоняется от предложений США по новому раунду ядерного разоружения. О российской позиции по этому вопросу в тексте не упоминается, между тем ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на позитивный диалог с Вашингтоном по СНВ-3, но у нее нет доказательств, что США при переоборудовании части носителей в рамках договора не будут их использовать для ядерного оружия.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Традиционно в проекте доктрины, как и во многих других стратегических документах США, упоминаются КНДР и Иран.

"США будут… продолжать инвестировать в противоракетную оборону (для защиты от) ракетной угрозы КНДР, демонстрировать вместе с союзниками общую приверженность сдерживанию путем военных учений", — говорится в доктрине.

Также США намерены сохранять "интегрированные, гибкие и адаптивные ядерные и неядерные (военные) возможности" в регионе. Кроме того, документ предусматривает развитие систем раннего предупреждения о ракетном нападении и "ударных возможностей", которые позволяют "нанести урон северокорейским ядерным силам еще до (ракетного) пуска".

Ранее США приступили к развертыванию элементов системы ПРО в Южной Корее и договорились с Японией о поставках ракет-перехватчиков под предлогом защиты от ракетной угрозы со стороны КНДР. Кроме того, в регионе действуют корабли ВМС США с ракетами-перехватчиками, а также стратегические воздушные и морские силы, которые несут ядерное оружие. Такие действия США вызывают серьезное беспокойство у России и Китая, которые видят в этом нарушение стратегического баланса.

Относительно Ирана у США нет сомнений, что при желании он сможет быстро стать обладателем ядерного оружия.

"Несмотря на то что Совместный всеобъемлющий план действий ("иранская ядерная сделка") может осложнить программу ядерных вооружений Тегерана, мало сомнений в том, что Иран быстро сможет добиться получения ядерных возможностей, если этого захочет", — говорится в документе.

"С больной головы на здоровую"

Ранее Трамп заявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций в рамках "ядерного соглашения" с Ираном и потребовал от Евросоюза участвовать в исправлении сделки, отметив, что сейчас наступил последний шанс для в нее внесения изменений. Кроме того, Трамп назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении законодательно закрепить жесткие санкции за разработку и испытание Ираном баллистических ракет.

Публикация даже неофициального проекта документа с таким набором критических замечаний в адрес Москвы ожидаемо встретила негативную реакцию российских законодателей.

"Совсем недавно в американской стратегии национальной безопасности Россия и Китай были обозначены как главные угрозы для США… Мы прекрасно понимаем, что "угроза" в американской трактовке — не то, что нарушает интересы безопасности, целостности, свободы и благополучия их страны, а то, что подрывает претензии США на мировую гегемонию", — заявил РИА Новости в воскресенье глава оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВВС Виктор Бондарев.

По его словам, теперь США — в ядерной доктрине — "пытаются валить с больной головы на здоровую, приписывая нам то, в чем обвиняют их самих".

"Стратегические ядерные силы Россия рассматривает как надежную систему сдерживания крупномасштабной агрессии противника, а не наступательное оружие. И напомню, что единственной в истории страной, применившей ядерное оружие против мирных жителей, была не Россия и не еЕ предшественник СССР", — сказал Бондарев.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич считает, что США стремятся нарушить баланс сил в ядерной сфере, отсюда и заявления о превосходстве России.

"На мой взгляд, новая ядерная доктрина США во многом отражает настроения президента Дональда Трампа, недовольного состоянием американского военного потенциала и его ядерной компоненты. Его составители пошли даже на прямой подлог, обвинив Россию в намерении первой использовать ядерное оружие. Идеологическому обоснованию доктрины служит и тезис о ядерном преимуществе России", — сказал Клинцевич РИА Новости.

По мнению российского сенатора, конечная цель доктрины — "сломать сложившееся соотношение сил на мировой арене", но "подобного развития событий Россия никогда не допустит".

По его словам, заниматься детальным анализом доктрины еще рано, но определенные основополагающие позиции, зафиксированные в ней, несомненно, сохранятся в окончательном варианте, и они вызывают беспокойство.

"Например, доктрина расширяет возможность применения ядерного оружия. Речь идет о случаях, когда затрагиваются жизненно важные интересы США. Но мы знаем, что понимают американцы под такими интересами. По сути дела доктрина дает карт-бланш на применение ядерного оружия", — полагает законодатель. Клинцевич считает, что Трамп только начал осваиваться в Белом доме и в будущем "от него можно ожидать и еще более резких шагов".

Китай вскоре после публикации неофициального проекта заявил, что намерен наращивать свой ядерный потенциал.

"Нынешняя ситуация в мире крайне изменчива, для того, чтобы повысить эффективность наших стратегических войск, удерживающих возможного противника от нападения, поддерживать наш статус великой державы, обеспечить свою национальную безопасность, нам необходимо повысить надежность наших возможностей ядерного устрашения и нанесения ответного ядерного удара, укрепить стратегический баланс сил", — говорится в статье официального издания Народно-освободительной армии Китая PLA Daily.

Отмечается, что "ядерное оружие висит над головой человечества как "дамоклов меч", его необходимо полностью запретить и окончательно уничтожить, реализовать идею о мире без ядерного оружия".

"Китай развивает ядерное оружие, чтобы покончить с политикой "ядерного шантажа", и всегда строго соблюдает обещание не применять первыми ядерное оружие, а конечная цель страны заключается в том, чтобы устранить ядерное оружие с лица земли", — заявили авторы статьи.