На Украине участник беспорядков в Одессе получил пять лет тюрьмы

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Один из фигурантов дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года лишен свободы на пять лет на Украине, сообщается на сайте прокуратуры Одесской области.

"По результатам рассмотрения уголовного производства судом 38-летний гражданина другого государства признан виновным в участии в массовых беспорядках", — говорится на сайте.

Уточняется, что мужчина оказывал сопротивление представителям власти и участвовал в погромах.

"Обвиняемый на судебном заседании признал свою вину и раскаялся, в связи с чем судом ему определено наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в три года", — говорится на сайте.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.