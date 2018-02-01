США и Россия выполняют обязательства по ДСНВ, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. США и Россия выполняют обязательства по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), страны обменяются информацией на этот счет, заявила на брифинге официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

Она подтвердила, что США и РФ выполняют обязательства по договору СНВ. "Да", — сказала Науэрт, отвечая на соответствующий вопрос.

"США достигли ключевых ограничений СНВ в августе 2017 года. Мы оцениваем в настоящее время, что Россия также продвинулась в достижении этих лимитов. У нас нет причин не верить тому, что российское правительство также не достигнет этих лимитов. Москва неоднократно говорила о своих намерениях достигнуть этих лимитов в сроки, и у нас нет причин не верить этому", — сказала она журналистам.

По словам Науэрт, в течение месяца РФ и США "обменяются информацией по стратегическим наступательным вооружениям". "Мы надеемся, что обе страны подтвердят соблюдение договора как можно скорее после обмена этой информацией", — отметила Науэрт.

Контрольный срок выполнения ДСНВ наступает 5 февраля 2018 года.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.