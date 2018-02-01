В США демократы потребовали отставки главы комитета по разведке Нунеса

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Демократы в конгрессе США требуют отставки главы комитета по разведке палаты представителей Дэвина Нунеса в свете возможной публикации составленного им документа, предположительно раскрывающего нарушения ФБР и Минюста в ходе слежки за экс-советником Дональда Трампа.

"Мое письмо спикеру Райану: немедленно убрать республиканца Нунеса с поста председателя комитета по разведке. Пора навести порядок в усилиях Республиканской партии в палате представителей по поводу (расследования) спецпрокурора Мюллера и защите президента Трампа", — написал лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер в своем Twitter-аккаунте.

Лидер демократов в палате представителей Ненси Пелоси также в свою очередь в четверг направила письмо спикеру Райану с требованием снять Нунеса с поста главы комитета.

В минувший понедельник комитет по разведке проголосовал за то, чтобы рассекретить составленный Нунесом секретный документ, который, по информации знакомых с его содержанием источников, свидетельствует о том, что ФБР вело наблюдение за экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Картером Пейджем без необходимых для этого законных оснований.

Интрига вокруг возможной публикации документа обострилась после того, как вечером в среду демократ Адам Шифф сообщил, что Нунес внес изменения в текст документа после голосования комитета за его обнародование. По мнению демократов, это делает публикацию документа нелегитимным.

"Действия председателя Нунеса нарушают правила палаты представителей и являются частью партийных усилий по дискредитации расследования скандала о связях Трампа с Россией", — говорится в письме Пелоси, требующей от спикера полаты увольнения председателя комитета.

Ранее в среду Федеральное бюро расследований (ФБР) США публично усомнилось в достоверности критического документа и предостерегло от его публикации.

В апреле прошлого года Нунес оказался в центре скандала после того, как ознакомил президента Дональда Трампа с материалами расследования о прослушке его кампании прежде, чем рассказать о них членам конгресса. После этого Нунес заявил, что в связи с разбирательством вокруг его действий он берет временный самоотвод в "российском" расследовании.

Коллеги-демократы обвинили конгрессмена в разглашении секретной информации, однако комитет по этике палаты представителей конгресса США его оправдал.