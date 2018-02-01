Гужва заявил, что не рассчитывает на справедливость судов на Украине

ВЕНА, 1 фев — РИА Новости. Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что суды на Украине подчиняются властям, поэтому нельзя рассчитывать на справедливые решения.

"До определенного момента я исходил из того, что могу получать правовую защиту на Украине. Но сейчас давление стало столь сильным, суды настолько подчинены властям, что я больше не могу рассчитывать на справедливые вердикты", — сказал Гужва австрийскому агентству APA.

Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что его главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва написал в обращении к читателям, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Он заявил, что покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали ему документ о пребывании в стране.

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.