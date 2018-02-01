В Италии учительницу уволили за безграмотность

РИМ, 1 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Учительница начальных классов одной школ в Венеции лишилась работы за орфографические ошибки в словах, которым она пыталась учить первоклассников, сообщают итальянские СМИ.

Узнав о том, что преподавательница пишет простейшее scuola ("школа") через Q, удваивает согласные в тех словах, где этого делать не следует, и совершает другие ошибки, испуганные родители на протяжении восьми дней не пускали своих детей в школу. Тогда, в учебном году-2015/2016, к "забастовке" в знак солидарности на несколько часов присоединились и другие классы, а руководство школы было вынуждено отстранить безграмотную учительницу от работы. Всего от преступных с точки зрения итальянского языка действий женщины пострадали 39 детей, учившиеся в двух параллельных классах.

Как сообщает La Nuova di Venezia, учительница посчитала себя пострадавшей и обратилась в суд по разрешению трудовых споров. Однако суд на днях документально признал ее "неспособность к преподаванию" и окончательно уволил ее из рядов работников образования.