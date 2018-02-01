Трех граждан Литвы заподозрили в шпионаже в пользу России

ВИЛЬНЮС, 1 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы Литвы начали досудебное расследование по подозрению трех граждан балтийской республики в шпионаже в пользу РФ, заявил в четверг представитель Генпрокуратуры Мартинас Йовайша.

Подозреваемые были задержаны в декабре в рамках двух досудебных расследований. Одно из них касается сотрудника литовских ВВС из подразделений поддержки и другого гражданина Литвы, у которого был вид на жительство в иностранном государстве. По второму досудебному расследованию проходит один гражданин Литвы, подозреваемый в передаче несекретной информации о военных и стратегических объектах в районе Клайпедского морского порта.

"В настоящее время проводятся два досудебных расследования, о которых ранее информации не предоставлялось. Расследования начаты по второй части 119 статьи УК Литвы "Шпионаж". В декабре прошлого года на три месяца были задержаны три гражданина Литвы, которым предъявлены обвинения. Лица подозреваются в передаче информации о военных и стратегических объектах российским спецслужбам", — сказал на конференции Йовайша.

В Минобороны Литвы заявили, что хотя шпионская деятельность основывалась на предоставлении несекретной информации и задержанные лица не имели обязательного разрешения работать с секретной информацией, это не снимает опасности шпионской деятельности, что важно для национальной безопасности республики. Если вина задержанных будет доказана, подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.