ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. ЦРУ намерено продолжать встречи с коллегами из России и рассчитывает на поддержку конгресса США в этом вопросе, заявил в четверг глава ведомства Майкл Помпео.

"Мы продолжаем сотрудничать по таким вопросам, как авиационная безопасность и предотвращение возвращения иностранных боевиков как в Россию, так и в Америку", — отметил Помпео в письме лидеру демократов в сенате Чарльзу Шумеру.

Он заверил, что в ходе встреч представителей спецслужб двух стран обсуждаются "очень сложные вопросы, по которым российские и американские интересы не совпадают". По его словам, "ни одна из сторон не стесняется выражать опасения, связанные с вопросами сотрудничества в сфере разведки и интересами наших стран".

Помпео напомнил, что сотрудничество между разведками РФ и США поддерживалось при разных американских администрациях. "Я уверен, что вы поддержите деятельность ЦРУ в данном направлении, нацеленную на защиту американского народа", — сказал он.

Глава американского ведомства также отметил, что предотвращенный при содействии ЦРУ теракт в Санкт-Петербурге в прошлом году мог потенциально угрожать гражданам США.