В Анкаре при взрыве газа пострадали три человека

АНКАРА, 1 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. Три человека получили легкие ранения в результате взрыва газа в Анкаре, заявил губернатор Анкары Эрджан Топаджа в четверг.

#Ankara #Çukurambar'da bulunan Vergi Dairesi Başkanlığı'nda, kazan dairesinde olduğu belirtilen bir #patlama meydana geldi. Şu an için herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmadı. pic.twitter.com/uBJJuj3EaN — Parklar Bizim Ankara (@parklarbizimank) 1 февраля 2018 г.

​Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о звуке мощного взрыва в Анкаре. Согласно сообщениям в соцсетях, взрыв был слышан во многих районах турецкой столицы. Топаджа сообщил ранее, что причиной взрыва была утечка бытового газа в здании налоговой инспекции в районе Чукурамбар. По его словам, предварительные данные указывали на то, что погибших и раненых не было.

"Три человека получили легкие ранения при взрыве", — заявил губернатор Анкары в эфире телеканала NTV.

На месте происшествия работают спасатели и полиция.