На Украине рассказали, как Россия "перехватывает" военные контракты

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В концерне "Укроборонпром" заявили, что Россия "перехватывает" военные контракты и тем самым лишает предприятие доходов. Об этом говорится на сайте компании.

"Россия пытается потеснить украинские мероприятия на международных рынках, где в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией советской техники, пересекаются интересы Украины и России", — говорится в сообщении концерна.

Компании-конкуренты, по словам представителей "Укроборонпрома", якобы требуют от потенциальных заказчиков "исключать украинские предприятия из перечня участников", на что зарубежные партнеры часто соглашаются.

Ранее стало известно, что премьер-министр Владимир Гройсман планирует отставку главы "Укроборонпрома" Романа Романова из-за долгов концерна по зарплатам работников Николаевского судостроительного завода.