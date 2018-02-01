Здание минобороны ДНР обстреляли из гранатомета

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Неизвестные обстреляли здание Министерства обороны самопровозглашенной ДНР в Донецке, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Как сообщил агентству представитель оперативного командования, преступники при атаке использовали ручной противотанковый гранатомет.

Фото с места обстрела Минобороны ДНР. Тубус от граника диверсанты бросили тут же. pic.twitter.com/15kgDFUvzZ — Александр Коц (@sashakots) 1 февраля 2018 г.

"Данный теракт расценивается как покушение на министра обороны ДНР Владимира Кононова. Это уже 11 покушение с начала конфликта", — добавил он.

По информации Кононова, никто не пострадал. Масштабы разрушений устанавливаются.

Командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин рассказал, что снаряд попал в отдел кадров Министерства. Еще одно устройство нашли возле здания, оно может быть заминировано.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.