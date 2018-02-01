ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Военные самолеты США продолжат полеты в международном воздушном пространстве у берегов России, заявил представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

"Мы летаем над Черным морем, а Черное море – это международное воздушное пространство. У нас есть право летать там, и эти полеты будут продолжены", — сказал он на брифинге.

Маккензи также подтвердил слова Пентагона о том, что недавний перехват американского самолета-разведчика российским Су-27 был "небезопасным и непрофессиональным".

В понедельник российский истребитель более двух часов сопровождал над Черным морем американский самолет разведчик EP-3 Aries, пресекая таким образом попытки воздушного судна ВМС США приблизиться к границе страны.

При этом американская сторона назвала маневр Су-27 небезопасным и отметила, что подобные действия несут риск "катастрофических последствий. По мнению американских военных, истребитель приблизился к EP-3 слишком близко.

Российское Минобороны, в свою очередь, заявило, что маневры Су-27 были "стандартными, абсолютно законными и совершенно безопасными". В ведомстве также предложили США исключить в будущем маршруты таких полетов у российских границ или договориться о правилах их выполнения.