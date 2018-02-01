Суд признал виновным Даррена Осборна в убийстве у мечети в Лондоне

ЛОНДОН, 1 фев — РИА Новости, Мария Табак. Суд присяжных в Великобритании признал 48-летнего Даррена Осборна виновным в предумышленном убийстве и покушении на убийство 19 июня прошлого года у мечети в Лондоне.

Коллегия присяжных в суде лондонского района Вулич признала Осборна виновным в убийстве 51-летнего Макрама Али и покушении на убийство. Как отмечено в вердикте, Осборн сознательно направил машину в толпу мусульман, возвращавшихся с ночной молитвы. Присяжные вынесли решение после часового совещания.

При теракте были ранены десять человек.

Приговор Осборну будет оглашен в пятницу.

Следствие установило, что Осборн намеревался лишить жизни "как можно больше людей" во время демонстрации мусульман 18 июня. Как признался сам обвиняемый в ходе слушаний, он надеялся, в том числе, убить лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, а также мэра Лондона Садика Хана.

Осборн предполагал, что Корбин и Хан могли принять участие в шествии в центре Лондона. Однако, выяснив, что он не сможет проехать на машине к месту проведения марша, Осборн стал колесить по городу и искать жертвы в другом месте. В итоге он выбрал мечеть в районе Финсбери-парк на севере Лондона.

В 2017 году в Великобритании произошли пять терактов, нападение у мечети в Финсбери-парке было четвертым по счету. Остальные теракты совершили радикальные исламисты.