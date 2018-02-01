Украинские коллеги выразили поддержку главреду "Страны.ua" Гужве

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Коллеги поддержали попросившего политического убежища в Австрии главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву.

Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что его главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва написал в обращении к читателям, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Он заявил, что покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали ему документ о пребывании в стране.

Директор агентства "Украинские новости" Денис Иванеско заявил в комментарии интернет-изданию, что считает уголовное дело в отношении Гужвы травлей журналиста. При этом он выразил надежду, что Гужва вернется на Украину, "как только условия для работы журналистов станут более безопасными".

"Жаль, что Игорь Гужва был вынужден покинуть Украину. Полагаю, что это прямое последствие организованной властями его травли – через уголовные дела и прикормленных радикалов. Очевидно, что главной причиной была его журналистская деятельность и критичные по отношению к властям публикации", — заявил Иванеско.

Исполнительный продюсер украинского телеканала NewsOne Василий Голованов также считает, что Гужва был вынужден покинуть страну из-за давления со стороны "государственной машины". По мнению журналиста, на свободу слова на Украине оказывается давление. "За "инакомыслие" давят либо с помощью государственной машины, либо с помощью псевдоактивистов. В таких условиях отъезд Игоря Гужвы за границу был вполне ожидаем. И его поступок — ни в коем случае не трусость, о чем пишут, злорадствуя, некоторые недоброжелатели вашего издания", — сказал Голованов в комментарии изданию "Страна.ua".

Креативный продюсер департамента журналистских расследований на украинском телеканале "1+1" Александр Дубинский считает, что выезд Гужвы из страны говорит о наступлении на Украине "тоталитарного, диктаторского режима". "Если журналисты уже вынуждены уезжать из Украины, это говорит о наступлении того самого тоталитаризма, того диктаторского режима, с которым народ боролся в 2013-2014 годах на Майдане. То есть то, что, собственно, и стало причиной народных протестов – формирование диктатуры, отсутствие свободы слова, давление на прессу, угроза жизни и здоровью тех, кто выступает против власти, – именно это мы и получили в результате революции в лице Порошенко и его приспешников", — сказал Дубинский интернет-изданию.

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.