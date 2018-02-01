Минфин США объяснил, почему засекретил часть "кремлевского доклада"

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Министерство финансов США пояснило, с какой целью засекретило часть "кремлевского доклада".

"Минфин включил закрытое приложение в отчет, чтобы избежать потенциального ухода активов указанных в нем лиц и организаций, а также для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации", — говорится в заявлении ведомства, предоставленном по запросу РИА Новости.

"Кремлевский доклад" — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. Минфин опубликовал часть документа в ночь на вторник.

В список попало почти все российское руководство и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Он не влечет за собой немедленных санкций, но подразумевает такую возможность в будущем.

Так, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые ограничения против упомянутых в документе лиц введут в ближайшее время. Санкции станут следствием закрытой части доклада, в которой более сотни страниц.

Владимир Путин назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США. При этом глава государства отметил, что Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, поэтому пока воздержится от ответных шагов и будет следить за развитием ситуации.