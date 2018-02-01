В МВФ объяснили, почему украинцам нельзя поднимать зарплату

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что украинцам не стоит поднимать зарплаты, поскольку это может плохо повлиять на экономику страны. Об этом сообщает УНИАН.

"Есть соблазн быстро повысить зарплаты, однако это плохо отразится на росте экономики", — заявил Люнгман.

По его словам, увеличение МРОТ, запланированное властями, должно последовать лишь при росте продуктивности труда.

Согласно закону о государственном бюджете на 2018 год, кабинет министров Украины рассмотрит повышение минимальной заработной платы с 3723 гривен до 4200.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что в 2017 году средний уровень зарплат на Украине вырос на 37%.