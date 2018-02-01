Аббас и Патрушев обсудили урегулирование палестино-израильского конфликта

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в четверг встретился с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, стороны обсудили политическое урегулирование палестино-израильского конфликта, сообщает палестинское агентство Wafa.

Встреча прошла в резиденции Аббаса в Рамаллахе в присутствии замглавы МИД РФ Михаила Богданова, главного переговорщика ПНА Саиба Орейката, директора разведки Маджида Фараджа, представителя администрации Набиля Абу Рудейны и советника Аббаса по дипломатии Маджди аль-Халиди, сообщает агентство.

Аббас в ходе встречи рассказал Патрушеву о последних событиях в политическом урегулировании и подчеркнул роль РФ, имеющей "значительный вес на международной арене и в рамках ближневосточного квартета, который можно расширить для того, чтобы этот механизм продолжил работу прозрачно и справедливо".

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь аппарата Совета Безопасности РФ Евгений Аношин, Патрушев и Аббас обсудили вопросы российско-палестинского сотрудничества.