Лавров призвал к объединению усилий для борьбы с терроризмом

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Опыт союзнических отношений и совместной борьбы во Второй мировой войне востребован сегодня, в частности, для решения проблемы международного терроризма, Россия к такой совместной работе готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Опыт союзничества и братства по оружию в годы Второй мировой особенно востребован в нынешних условиях, когда мировое сообщество сталкивается с многочисленными опасными вызовами, в том числе со стороны международных террористов, которые, как и нацисты, ради достижения своих целей проявляют полное пренебрежение человеческой жизнью", — заявил Лавров на памятном мероприятии, посвящённом 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Он отметил, что справиться с этой проблемой, как и с другими угрозами, "можно лишь сообща, на основе солидарности и взаимного доверия, с опорой на международное право и центральную координирующую роль ООН".

"Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к совместной работе, взаимодоверительному сотрудничеству, объединению усилий и коллегиальному поиску решений всех накопившихся проблем в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности", — добавил Лавров.