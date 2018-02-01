Лавров призвал к объединению усилий для борьбы с терроризмом

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Опыт союзнических отношений и совместной борьбы во Второй мировой войне востребован сегодня, в частности, для решения проблемы международного терроризма, Россия к такой совместной работе готова, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что справиться с этой проблемой, как и с другими угрозами, "можно лишь сообща, на основе солидарности и взаимного доверия, с опорой на международное право и центральную координирующую роль ООН".
"Хотел бы подчеркнуть, что Россия готова к совместной работе, взаимодоверительному сотрудничеству, объединению усилий и коллегиальному поиску решений всех накопившихся проблем в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности", — добавил Лавров.