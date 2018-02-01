В некоторых странах упал иммунитет к нацизму, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано. 1 февраля 2018

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Иммунитет к нацистскому вирусу в некоторых странах упал, в частности, вызывает беспокойство ситуация на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на памятном мероприятии, посвящённом 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

"К сожалению, иммунитет от нацистского вируса в некоторых странах существенно ослаб, сегодня мы свидетели нечистоплотных попыток фальсифицировать историю, очернить воинов-освободителей, выдумать способы обеления нацистов и их прихвостней. Глубокое беспокойство вызывает ситуация на Украине, где расправили плечи неонацисты и радикалы", — сказал Лавров.

По его словам, главным выводом из событий времен войны должно стать осознание необходимости "сделать все, чтобы избежать повторения подобных трагедий".

"Мы не имеем права забывать, к каким катастрофическим последствиям способно привести стремление к достижению мирового господства на основе убежденности в своей исключительности", — указал Лавров.

"Судьбы мира не могут определяться одним государством или узкой группой избранных. Безопасность должна быть равной и неделимой для всех участников международного сообщества", — подчеркнул он.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками 9 мая 1945 года.