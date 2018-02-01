В некоторых странах упал иммунитет к нацизму, заявил Лавров

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Иммунитет к нацистскому вирусу в некоторых странах упал, в частности, вызывает беспокойство ситуация на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на памятном мероприятии, посвящённом 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
"К сожалению, иммунитет от нацистского вируса в некоторых странах существенно ослаб, сегодня мы свидетели нечистоплотных попыток фальсифицировать историю, очернить воинов-освободителей, выдумать способы обеления нацистов и их прихвостней. Глубокое беспокойство вызывает ситуация на Украине, где расправили плечи неонацисты и радикалы", — сказал Лавров.
По его словам, главным выводом из событий времен войны должно стать осознание необходимости "сделать все, чтобы избежать повторения подобных трагедий".
"Судьбы мира не могут определяться одним государством или узкой группой избранных. Безопасность должна быть равной и неделимой для всех участников международного сообщества", — подчеркнул он.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками 9 мая 1945 года.