В ФРГ предъявили обвинения трем предполагаемым боевикам "Джебхат ан-Нусры"*

БЕРЛИН, 1 фев — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ предъявила обвинения трем гражданам Сирии, которые подозреваются в членстве в "Джебхат ан-Нусре"*, говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Сирийцы, которым 51, 44 и 42 года, также обвиняются в нарушении закона о хранении оружия. Двум из них инкриминируется участие в военных преступлениях.

По данным следствия, трое обвиняемых присоединились к "Джебхат ан-Нусре"* в ноябре 2012 года, участвовали в военных действиях против правительственных войск на севере Сирии.

С наступлением сирийской армии они бежали из страны и прибыли в Германию в качестве беженцев. С 12 июня 2017 года все трое находятся в предварительном заключении.

* Террористическая организация, запрещенная в России