Рога и копыта. Китайская задача для пятиклассников вызвала споры в Сети

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Cети активно обсуждают задачку, которую задали школьникам в китайской провинции Сычуань.

Ее условие таково: необходимо определить возраст капитана судна, если на борту находятся 26 овец и 10 козлов.

Китайские СМИ утверждают, что дети проявили неординарное мышление при решении задачи. "Капитану минимум 18 лет, потому что в противном случае у него не было прав управлять кораблем", — заметил один из пятиклассников

Другой посчитал, что капитан чересчур самовлюблен и взял на корабль число животных, равное его возрасту.

Взрослые, наткнувшиеся на эту задачу в интернете, тоже подошли к решению нетривиально. Так, газета India Times приводит комментарий одного из пользователей Weibo – китайского аналога Twitter и Facebook: "Общий вес всех животных на борту составит 7,7 тонны, исходя из среднего веса каждого животного. В Китае для управления кораблем с грузом более пяти тонн необходимо обладать лицензией на протяжении пяти лет, а выдают их только с 23. Это значит, что капитану минимум 28 лет".

How on earth can 26 sheep and 10 goats can weigh 7700 kgs!!! Dey mean to say a sheep or goat weighs more den 200 kgs!!! 🙄 🤔 😳 — Omr_doc (@osteopathblah) 31 января 2018 г.

Однако это спровоцировало новую дискуссию между пользователями. Некоторые обратили внимание на неточность в расчетах: "Получается, что каждое животное весит более 200 килограммов?"

В китайском департаменте образования объяснили, что главной целью задания было заставить детей избавиться от шаблонного мышления, а точного ответа на вопрос не существует.