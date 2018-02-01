Украинских майнеров обвинили в финансировании ДНР и ЛНР

Ферма для майнинга криптовалют, работа которой была пресечена СБУ

Ферма для майнинга криптовалют, работа которой была пресечена СБУ

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Украинские правоохранители заявили о пресечении работы криптовалютных ферм, которые майнили биткоины для финансирования самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Незаконные операции проводились в Киеве, Киевской области и Черкассах. В перечисленных районах провели обыски и изъяли незаконное оборудование, заявил на брифинге военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Так, на нескольких этажах в арендованных помещениях предприятия "Квазар" в Киеве правоохранители нашли более 400 ферм для майнинга, более чем по тысячи блоков питания и видеокарт, более полутора тысяч жестких дисков, около 500 материнских плат, ноутбуки, системные блоки и документы, которые свидетельствуют о том, что средства в ДНР и ЛНР переводили для закупки военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов.

В Черкасской области фермы находились на территории арендованных складских помещений. При этом майнеры воровали электроэнергию, сделав несанкционированную врезку в общую сеть электроэнергии.

Стоимость изъятой техники — около четырех миллионов долларов, ее направят на экспертизу. Следствие также установило личность человека, организовавшего это производство, его разыскивают. Правоохранители также собрали данные о круге лиц, которые помогали ввозить на Украину незаконное оборудование.

Уголовное дело расследуют по нескольким статьям — в частности, "Финансирование терроризма", "Неуплата налога" и "Кража электроэнергии". Матиос сообщил, что для организации работы ферм злоумышленники наняли выпускников Киевского политеха.