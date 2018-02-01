МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Принятый сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов негативно скажется на и без того сложных отношениях Варшавы и Киева, но незамедлительных политических последствий это не вызовет, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.
Сенат Польши минувшей ночью принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.
"На отношения Польши и Украины этот закон повлияет плохо, естественно. Отношения и так, в общем, достаточно сложные. И это не первые действия Польши с выражением явного неудовольствия из-за героизации определенных исторических персонажей на Украине. Но я не думаю, что это повлечет за собой немедленные политические последствия, поскольку есть важные связующие факторы — общий антироссийский настрой польского и украинского правительств. Он сплачивает, несмотря на эти разногласия", — сказал РИА Новости Лукьянов.
В целом Польша и Украина оказываются втянутыми в "цепь войн памяти", или исторических войн, которые в Восточной Европе давно полыхают, добавил он.
Лукьянов подчеркнул, что такого рода законы "в принципе довольно абсурдны". "Попытка заставить определенным образом интерпретировать исторические события – делает ли это Польша, Украина, Израиль, Германия или Россия – они обречены на неудачу", — считает эксперт.