МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Принятый сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов негативно скажется на и без того сложных отношениях Варшавы и Киева, но незамедлительных политических последствий это не вызовет, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Сенат Польши минувшей ночью принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.

"На отношения Польши и Украины этот закон повлияет плохо, естественно. Отношения и так, в общем, достаточно сложные. И это не первые действия Польши с выражением явного неудовольствия из-за героизации определенных исторических персонажей на Украине. Но я не думаю, что это повлечет за собой немедленные политические последствия, поскольку есть важные связующие факторы — общий антироссийский настрой польского и украинского правительств. Он сплачивает, несмотря на эти разногласия", — сказал РИА Новости Лукьянов.

В целом Польша и Украина оказываются втянутыми в "цепь войн памяти", или исторических войн, которые в Восточной Европе давно полыхают, добавил он.

"До сих пор главной линией противодействия была Россия и другие. То есть Россия и страны Восточной и Центральной Европы, которые иным образом интерпретировали события Второй мировой войны… Сейчас мы просто видим, как эта модель, изначально задуманная как способ воздействия на Россию, она распространяется на более универсальном уровне. Ничего хорошего в этом нет", — отметил эксперт.

Лукьянов подчеркнул, что такого рода законы "в принципе довольно абсурдны". "Попытка заставить определенным образом интерпретировать исторические события – делает ли это Польша, Украина, Израиль, Германия или Россия – они обречены на неудачу", — считает эксперт.

По его мнению, этот закон вряд ли может повлечь отзыв украинского посла из Польши. "Можно, конечно, переругаться в пух и прах с Польшей, но Украина и так в довольно сложном положении, поскольку ее реноме в Европе довольно сильно пошатнулось по сравнению с тем, что было три или четыре года назад. Поэтому еще и вступать в острый конфликт с Польшей по теме, которая, мягко скажем, скользкая – отстаивание права на героизацию (Степана) Бандеры – я думаю, что этого не будет, конечно", — заключил он.