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В мире

Эксперт оценил запрет бандеровской идеологии в Польше

17:3301.02.2018
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© AP Photo / Czarek SokolowskiФлаг. Архивное фотоФлаг. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Принятый сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов негативно скажется на и без того сложных отношениях Варшавы и Киева, но незамедлительных политических последствий это не вызовет, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

Митинг в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аналитик об отношениях Польши и Украины: столкнулись два "образа жертвы"

Сенат Польши минувшей ночью принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. За принятие законопроекта проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), 23 высказались против и двое воздержались. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.

"На отношения Польши и Украины этот закон повлияет плохо, естественно. Отношения и так, в общем, достаточно сложные. И это не первые действия Польши с выражением явного неудовольствия из-за героизации определенных исторических персонажей на Украине. Но я не думаю, что это повлечет за собой немедленные политические последствия, поскольку есть важные связующие факторы — общий антироссийский настрой польского и украинского правительств. Он сплачивает, несмотря на эти разногласия", — сказал РИА Новости Лукьянов.

В целом Польша и Украина оказываются втянутыми в "цепь войн памяти", или исторических войн, которые в Восточной Европе давно полыхают, добавил он.

Участники во время акции памяти жертв Волынской резни в Варшаве. 9 июля 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Политолог: между Польшей и Украиной есть неустранимое противоречие
"До сих пор главной линией противодействия была Россия и другие. То есть Россия и страны Восточной и Центральной Европы, которые иным образом интерпретировали события Второй мировой войны… Сейчас мы просто видим, как эта модель, изначально задуманная как способ воздействия на Россию, она распространяется на более универсальном уровне. Ничего хорошего в этом нет", — отметил эксперт.

Лукьянов подчеркнул, что такого рода законы "в принципе довольно абсурдны". "Попытка заставить определенным образом интерпретировать исторические события – делает ли это Польша, Украина, Израиль, Германия или Россия – они обречены на неудачу", — считает эксперт.

Участники акции в поддержку евроинтеграции Украины на Михайловской площади в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сlosеd: Польша может заколотить "окно в Европу" для Украины
По его мнению, этот закон вряд ли может повлечь отзыв украинского посла из Польши. "Можно, конечно, переругаться в пух и прах с Польшей, но Украина и так в довольно сложном положении, поскольку ее реноме в Европе довольно сильно пошатнулось по сравнению с тем, что было три или четыре года назад. Поэтому еще и вступать в острый конфликт с Польшей по теме, которая, мягко скажем, скользкая – отстаивание права на героизацию (Степана) Бандеры – я думаю, что этого не будет, конечно", — заключил он.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Наталья Кузнецова
Полякам давно надо было принять такой закон.Несколько раз находила в Википедии материалы по Волынской резне.У нормального человека такое в голове не сможет уложиться.Ведь даже не просто убивать,а именно резать с особой жестокостью женщин,детей.Даже немцы по-моему были более милосердны,хотя их не в коем случае нельзя заподозрить в человеколюбии.И теперь они герои Украины!Это совсем надо ума лишиться.Кто еще верит в "братский народ"найдите сайт Волынская резня",только не на ночь. глядя.
19:31
01.02.2018
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kashkirov.u
Да ничего страшного, у УНР ещё осталось не мало героев
Петлюра,Шухевич,Мазепа да мало ли их ещё появилось в Великую Отечественную, не охваченных украинскими нацистами.
18:10
01.02.2018
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