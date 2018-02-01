В Совфеде призвали Польшу отказаться от русофобии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Россия не может не согласиться с необходимостью осудить в Польше бандеровскую идеологию, однако Варшава должна отказаться и от собственного национализма — "неприкрытой русофобии", считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши в среду принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

"Закон носит избирательный характер. Резко осуждается чужой национализм, пропаганда бандеровской идеологии становится уголовным преступлением, с чем мы, разумеется, не можем не согласиться. Вместе с тем делается вид, что не существует "своего" национализма, одним из проявлений которого сегодня выступает неприкрытая русофобия", — сказал Клинцевич РИА Новости.

По его мнению, эти оба вида национализма "одинаково опасны для польского общества".