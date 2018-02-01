В ОБСЕ заявили о нарушении Киевом договора об отводе вооружений в Донбассе

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали нарушения украинскими силовиками договоренностей об отводе вооружений от линии соприкосновения в Донбассе, заявил РИА Новости представитель пресс-службы организации.

В подконтрольных Киеву районах находятся зенитный ракетный комплекс 9К33, "Оса" и 18 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", рассказал представитель СММ.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали 11 танков, которые находились вне специальных площадок, предназначенных для такого вооружения, что также говорит о нарушении действующих договоренностей.

С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце месяца стороны подписали соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. При этом ОБСЕ регулярно фиксирует несоблюдение Киевом действующих договоренностей.