Военный эксперт объяснил, почему США скинули цену на Patriot для Польши

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты могут продать Польше комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot дешевле ранее обозначенной цены, но они могут оказаться старыми либо в упрощенной комплектации, считает бывший начальник международно-договорного управления Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Польша до конца марта 2018 года подпишет договор о покупке у США систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, при этом сумма сделки будет более чем в два раза ниже, чем изначально планировалось, и составит 4,5 миллиарда долларов, сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что его страна добилась существенного снижения цены на американские комплексы ПВО, но не назвал сумму. Изначально речь шла о 10,5 миллиарда долларов. Такая же сумма фигурировала минувшей осенью в сообщении управления военного сотрудничества Пентагона.

"Во-первых, следует уточнить, что это системы не противоракетной, как пишут многие СМИ, а противовоздушной обороны. Во-вторых, американцы никогда ничего не дарят. Не знаю, за счет чего они в данном случае в два раза снизили цену. Может быть, более старые комплексы продадут. Допускается много возможностей для снижения цены. Можно Patriot в максимальной комплектации покупать, а можно в упрощенной", — заявил РИА Новости в четверг Бужинский.

По его мнению, "наверняка поляки чего-то лишатся".

Генерал отметил, что для России комплексы ПВО Patriot в Польше не представляют угрозы. "Ну, купят они эти старые комплексы. Не такие уж они эффективные. Мы не собираемся ни на кого нападать. Пусть они перехватывают, что хотят, этими комплексами", — сказал Бужинский.

В начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot. Подписание документа состоялось во время визита президента США Дональда Трампа в Варшаву. В документе сказано, что системы будут переданы Польше до 2022 года. Планируется, что на первом этапе — в 2021-2022 годах — в Польшу поставят две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS.