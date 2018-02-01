В Киеве задержали подозреваемого в нападении с гранатой на полицейских

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Правоохранители задержали в Киеве подозреваемых в нападении с гранатой на полицейских в Днепре, в результате взрыва пятеро сотрудников полиции получили ранения, сообщил в четверг глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

В конце прошлого года неизвестные бросили гранату в полицейских, которые приехали на вызов в городе Днепр (бывший Днепропетровск.

"В Киеве при поддержке спецподразделения КОРД завершилась силовая стадия спецоперации Национальной полиции по задержанию лиц, которых обоснованно подозревают в совершении вооруженного сопротивления полицейским во время задержания в Днепре. Тогда пятеро сотрудников полиции получили ранения", — написал Князев в Facebook.

По его данным, сегодняшнее задержание в Киеве прошло "молниеносно", никто из полицейских, подозреваемых или гражданских лиц не пострадал.