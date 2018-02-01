Как разведка США в годы холодной войны собирала данные о советском оружии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Разведка США во времена холодной войны проводила специальные операции, целью которых был поиск и сбор данных о врагах. Усилия были направлены прежде всего против СССР и КНР, разведка велась как в военное, так и в мирное время. Интерес для агентов США представляло вооружение, использованное в ходе Второй мировой войны — в Штатах хотели изучить технические характеристики этого военного оснащения и создать нечто в противовес. В целевом списке разведки были и объекты гражданского назначения, которые могли пролить свет на экономический и технологический прогресс стран-конкурентов.

Впечатляющие цифры

Американская некоммерческая организация National Security Archive опубликовала в ночь на четверг тексты более 40 документов, посвященных таким находкам. Выяснилось, что агенты ЦРУ и Пентагона буквально прошерстили земной шар в поисках "улик" и в итоге собрали коллекцию различного оборудования и его частей, произведенного преимущественно в СССР. В коллекцию вошли части ракет и космических снарядов, вернувшихся на Землю, электронные приборы, медикаменты.

Для целей разведки в США были образованы многочисленные подразделения, в том числе подотчетная ЦРУ группа по материалам из Советского Союза – Sovmat. Через какое-то время, точно неизвестно, когда, группа была переименована в службу по иностранным объектам. Среди документов можно найти статистические отчеты Sovmat, в которых приводятся данные по числу стратегических находок.

Так, например, в 1960 году было собрано 1232 единицы техники, сотрудники Sovmat получили в распоряжение 423 единицы. Американским специалистам удалось получить образцы советского электронного оборудования, а также научные и биологические образцы, причем многие из них — во время посещения советских научных институтов американскими учеными. В числе прочих находок "образцы новой продукции коммунистического Китая" и "необходимая информация о качестве китайского коммунистического экспорта, который стремится завоевать часть азиатского рынка".

На войне все средства хороши

Американские власти использовали самые разные способы добыть интересующий материал и не жалели средств. В середине 1960-х, когда СССР тестировал межконтинентальные баллистические ракеты, США направили в район испытаний корабли с датчиками для установления размеров, конфигурации и технических параметров советских разработок. США выделили 11,3 миллиона долларов на разработку глубоководного аппарата в рамках проекта SAND DOLLAR для обнаружения головных частей ракеты или их обломков с целью дальнейшего анализа.

В 1967 году исследователям в США удалось изучить модели советских зондов "Спутник" и "Луник". "Американская разведка дважды получала ограниченный доступ к "Лунику", во второй раз удалось "позаимствовать" аппарат на ночь и вернуть утром до того, как советские установили пропажу", — сообщается в соответствующем документе.

Помимо прочего, американские эксперты оценивали сроки службы советских самолетов и анализировали факторы, которые позволяют продлить боевой ресурс летательных аппаратов из СССР. Среди документов есть подробный отчет об изучении запального шнура ракеты K-13, классифицируемой в США как Atoll, и доклад о газобаллоне от советского спутника, обнаруженном в Висконсине. Последний был направлен на базу ВВС Райт-Паттерсон.

Письма с фронта Василию Теркину. Карикатуры блокадного Ленинграда © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" "Сатира и карикатуры на военно-историческую тему появились задолго до Великой Отечественной войны — во времена Отечественной войны 1812 года", — рассказывает Юлия Веретнова, начальник выставочного отдела Музейного агентства Ленинградской области. Тогда выпускали листовки, посвященные борьбе с Наполеоном и французской армией. Первая страница обложки книги "Карлушку — на мушку!" © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" "Сатира и карикатуры на военно-историческую тему появились задолго до Великой Отечественной войны — во времена Отечественной войны 1812 года", — рассказывает Юлия Веретнова, начальник выставочного отдела Музейного агентства Ленинградской области. Тогда выпускали листовки, посвященные борьбе с Наполеоном и французской армией. Первая страница обложки книги "Карлушку — на мушку!" © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Рисунок "После налета советской авиации". Директор военного завода в районе Берлина: — Интересуюсь, как бы пройти в свой кабинет...

Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Рисунок "После налета советской авиации". Директор военного завода в районе Берлина: — Интересуюсь, как бы пройти в свой кабинет...

Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" В XIX веке в сатирических иллюстрациях художники, по сути, опирались на традиционный лубок: враг изображался комически, а полководец (например, Кутузов) — в образе богатыря. Первая страница обложки книги Флит А. "Гансы и фрицы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" В XIX веке в сатирических иллюстрациях художники, по сути, опирались на традиционный лубок: враг изображался комически, а полководец (например, Кутузов) — в образе богатыря. Первая страница обложки книги Флит А. "Гансы и фрицы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Военные карикатуры создавались на протяжении всего XIX века — в периоды разных конфликтов. Первая страница обложки книги В. Гальб "Блиц-крик и фриц-вой". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Военные карикатуры создавались на протяжении всего XIX века — в периоды разных конфликтов. Первая страница обложки книги В. Гальб "Блиц-крик и фриц-вой". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Во время Великой Отечественной эти традиции продолжились, но немного в ином ключе. "Блиц-крик".Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Во время Великой Отечественной эти традиции продолжились, но немного в ином ключе. "Блиц-крик".Флит А., Лео Б. "В лоб! Сатира на фронте". © Из коллекции В.И. Елкина "Как и раньше, к рисунку добавляли рифмованный текст. Но сами картинки стали иными — боле натуралистичными по сравнению с XIX веком", — отмечает Юлия Веретнова. Почтовая карточка "Цепные фашистские собаки (Геббельс)". Художник и автор текста — В.А. Гальба. © Из коллекции В.И. Елкина "Как и раньше, к рисунку добавляли рифмованный текст. Но сами картинки стали иными — боле натуралистичными по сравнению с XIX веком", — отмечает Юлия Веретнова. Почтовая карточка "Цепные фашистские собаки (Геббельс)". Художник и автор текста — В.А. Гальба. © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Сатира стала более острой и злой. "Отчасти такая натуралистичность была связана с появившимся искусством кино, которое позволяло показывать окружающий мир иначе", — считает Юлия Веретнова. Это в любом случае влияло и на изобразительное искусство. "Транспортный самолет армии Паулюса". Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Сатира стала более острой и злой. "Отчасти такая натуралистичность была связана с появившимся искусством кино, которое позволяло показывать окружающий мир иначе", — считает Юлия Веретнова. Это в любом случае влияло и на изобразительное искусство. "Транспортный самолет армии Паулюса". Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" На карикатурах было множество подробных военных деталей, вражеские солдаты зачастую изображались в виде инвалидов. Иллюстрация "Генерал на бегу" из книги Флит А. "Гансы и фрицы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" На карикатурах было множество подробных военных деталей, вражеские солдаты зачастую изображались в виде инвалидов. Иллюстрация "Генерал на бегу" из книги Флит А. "Гансы и фрицы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Благодаря знаменитой поэме Александра Твардовского мы все знаем Василия Теркина. Впервые этот персонаж появился на страницах газеты "На страже Родины" еще во время советско-финской войны. В издании был специальный раздел, где публиковались истории похождений русского бравого солдата. "В зоопарке". Текст к иллюстрации:"- Ой, мама, посмотри, сколько Геббельсов!" Газета "Красноармейская правда". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Благодаря знаменитой поэме Александра Твардовского мы все знаем Василия Теркина. Впервые этот персонаж появился на страницах газеты "На страже Родины" еще во время советско-финской войны. В издании был специальный раздел, где публиковались истории похождений русского бравого солдата. "В зоопарке". Текст к иллюстрации:"- Ой, мама, посмотри, сколько Геббельсов!" Газета "Красноармейская правда". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Теркин был далеко не единственным литературным персонажем, воплощавшим образ удачливого бойца-балагура. Во время Великой Отечественной на страницах разных газет фигурировали и другие популярные герои с говорящими именами: казак Иван Гвоздев, разведчик Иван Штык, Трофим Бомба, Остап Пуля. "Микрофон и бумага".Флит А. "Гансы и фрицы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Теркин был далеко не единственным литературным персонажем, воплощавшим образ удачливого бойца-балагура. Во время Великой Отечественной на страницах разных газет фигурировали и другие популярные герои с говорящими именами: казак Иван Гвоздев, разведчик Иван Штык, Трофим Бомба, Остап Пуля. "Микрофон и бумага".Флит А. "Гансы и фрицы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Считается, что всего таких героев-бойцов, обитавших на страницах газет, было порядка 60 — над этими образами работали разные писатели, сегодня уже мало знакомые читателям. "По беды Германии".Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Считается, что всего таких героев-бойцов, обитавших на страницах газет, было порядка 60 — над этими образами работали разные писатели, сегодня уже мало знакомые читателям. "По беды Германии".Гальб В. "Блиц-крик и фриц-вой". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" В редакции газет приходили сотни писем с фронта: бойцы воспринимали литературных персонажей как реальных людей. Уже это говорит о том, насколько действенной была сатира. "На высоте положения".Рис. Л. Коростышевского. Газета "Знамя Победы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" В редакции газет приходили сотни писем с фронта: бойцы воспринимали литературных персонажей как реальных людей. Уже это говорит о том, насколько действенной была сатира. "На высоте положения".Рис. Л. Коростышевского. Газета "Знамя Победы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Практически во всех изданиях имелись свои отделы сатиры и юмора, где описывали жизнь этих персонажей. Кстати, как и имена вымышленных бойцов, названия этих газетных рубрик были яркими: "Прямой наводкой", "Беглым огнем", "Штыком балтийским". Гитлеровский "Блицкриг". Рис. худ. Кукрыниксы. Газета "Знамя Победы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Практически во всех изданиях имелись свои отделы сатиры и юмора, где описывали жизнь этих персонажей. Кстати, как и имена вымышленных бойцов, названия этих газетных рубрик были яркими: "Прямой наводкой", "Беглым огнем", "Штыком балтийским". Гитлеровский "Блицкриг". Рис. худ. Кукрыниксы. Газета "Знамя Победы". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Что касается образа врага, то Гитлера обычно сравнивали с его предшественниками, которые потерпели поражение в России: с Наполеоном и тевтонскими рыцарями времен Ледового побоища. "Фашистский "Культуртрегер". Газета "Знамя Победы", 1941 г. © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Что касается образа врага, то Гитлера обычно сравнивали с его предшественниками, которые потерпели поражение в России: с Наполеоном и тевтонскими рыцарями времен Ледового побоища. "Фашистский "Культуртрегер". Газета "Знамя Победы", 1941 г. © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Открытки выпускались тиражами порядка тысячи экземпляров. Чаще всего это были репродукции известных плакатов, а часть создавалась по мотивам литературных произведений тех лет. Таких открыток до наших дней дошло совсем немного. Работа "Закон разведчика — дерзость, решимость, быстрота и неустрашимость". © Из коллекции Историко-литературного музея "Вася Теркин" Открытки выпускались тиражами порядка тысячи экземпляров. Чаще всего это были репродукции известных плакатов, а часть создавалась по мотивам литературных произведений тех лет. Таких открыток до наших дней дошло совсем немного. Работа "Закон разведчика — дерзость, решимость, быстрота и неустрашимость". /

"Манипуляции с этим фрагментом советского космического аппарата имели много осложнений с точки зрения международной политики. Резолюция ООН от 1963 года призывает возвращать иностранные космические объекты правительству страны регистрации, а статья 8 недавно заключенного Договора о космосе также требует их возвращения", — говорится в тексте документа. Там же сообщается, что в итоге в ЦРУ решили не возвращать находку в СССР.

Вокруг света

В августе 1951 года американским военным при поддержке британских и южнокорейских коллег в ходе двух поисковых операций удалось почти полностью восстановить по обломкам советский истребитель МиГ-15. Обломки потерпевшего крушение самолета, обнаруженные у западного побережья Северной Кореи, были направлены в Air Technical Intelligence Center в Огайо для изучения.

В конце 1966 года ВС Ганы передали США для изучения советское оружие сухопутных войск, а годом позже американцы уже вели переговоры с израильтянами по получению доступа к оружию, захваченному израильской армией после Шестидневной войны. Этот проект был назван MEXPO, американские специалисты получили доступ сначала к второстепенным единицам техники, находящимся в Израиле, а немного позже и ко всему остальному захваченному оружию, в том числе к высокоприоритетному, такому как ЗРК С-75 "Десна".

Примерно в это же время США решили "попытать счастья" в Йемене и обратились к властям страны с запросом на получение доступа к советским боевым химическим веществам. Судьба этого запроса неизвестна.

Сразу несколько документов посвящено обсуждению обломков космического аппарата, обнаруженных в Непале. В Вашингтоне эту находку, датированную 1968 годом, оценили очень высоко вне зависимости от того, какое происхождение она имеет – предполагалось, что китайское или советское. В связи с этим чиновники обсуждали возможные способы доставить фрагменты в США для тщательного анализа. Завершается список отчетом по переносному оружию, которое израильским силам удалось перехватить в Ливане и о котором США вели переговоры с израильской стороной.