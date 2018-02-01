Силовики обстреляли нефтезавод в Докучаевске, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (4)

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в четверг днем в городе Докучаевск нефтеперерабатывающий завод, который не функционирует, но и в законсервированном виде представляет экологическую угрозу, сообщил представитель самопровозглашенной ДНР в СЦКК.

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​​"Сегодня, 1 февраля, в 9.45 украинские силовики открыли огонь по промышленной зоне города Докучаевск. Согласно полученной информации от наблюдательной группы СЦКК "Докучаевск", обстрел велся с направления населенного пункта Новотроицкое, подконтрольного ВСУ. По территории промзоны противник выпустил семь мин калибра 120 миллиметров, также применялось крупнокалиберное стрелковое оружие", — сообщил журналистам представитель Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК отметили, что под обстрелом оказалась территория Докучаевского нефтеперерабатывающего завода. "Повреждено заводское оборудование, теплообменники, нефтепровод, обшивка емкости для хранения нефтепродуктов", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК пояснили, что в настоящее время предприятие не функционирует, но даже в законсервированном виде представляет экологическую угрозу.