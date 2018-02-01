Москва призвала "не проспать" момент атаки ИГ* в Центральной Азии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Москва призывает "не проспать момент", когда боевики ИГ* начнут атаковать Центральную Азию, опасность этого сценария возросла, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Он подчеркнул, что "игиловцы приехали в Афганистан не для джихада против американцев", а для того, чтобы создать "плацдарм для дальнейшей экспансии в Центральную Азию".

"Это серьезно. Я не говорю, что они уже атакуют Центральную Азию, они готовятся. Если мы проспим этот момент, то тогда мы получим действительно большую силу, с которой придется уже работать на границе по Амударье и реке Пянж крупными силами – как нашими, так и союзников по ОДКБ и СНГ", — сказал Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".

* Террористическая организация, запрещенная в России