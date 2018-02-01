В Мексике женщине удалили 34-килограммовую "опухоль-рекордсменку"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В Мексике команда хирургов удалила у 57-летней уроженки Коста-Рики Сонье Лопез опухоль весом в 34 килограмма, сообщает Daily Mail.
Операция прошла в городе Мехико, окружность новообразования в яичниках женщины составляла полтора метра. К моменту операции опухоль занимала 80% ее брюшной полости и нарушала работу печени и кишечника.
Woman, 57, has a record-breaking, five-stone tumour removed from her ovaries https://t.co/645j3J74mq— Daily Mail Online (@MailOnline) 1 февраля 2018 г.
По мнению специалистов, удаленная опухоль может претендовать на звание самой тяжелой в Центральной Америке. "Это самая большая опухоль, с которой мы сталкивались в регионе, — говорит хирург Пабло Сибайа, прооперировавший Лопез. — В книгу рекордов Гиннесса входит новообразование весом 30 килограммов, а эта опухоль весит 34 килограмма".