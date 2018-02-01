ЕС зафиксировал в 2017 году двукратное снижение числа запросов об убежище

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Число иностранцев, которые в 2017 году попросили убежище в странах ЕС, резко сократилось – на 43% — по сравнению с показателями годом ранее; при этом больше всего заявлений поступило от сирийцев, а попросивших убежище россиян стало в 1,5 раза меньше, свидетельствуют обнародованные в четверг официальные данные.
"Эти данные свидетельствуют о снижении второй год подряд запросов на убежище после беспрецедентного числа прибытий в ходе миграционного кризиса", — говорится в комментарии Еврокомиссии. По мнению еврокомиссара по внутренним делам, миграции и гражданству Димитроса Аврамопулоса, эти данные говорят об эффективности предпринятых в ЕС в последние два года мер в отношении миграции и укрепления границ.
Согласно информации EASO, больше всего в минувшем году запросов поступило от граждан Сирии (свыше 98 тысяч), первое место в списке сирийцы удерживают уже пятый год подряд. Вместе с тем, по сравнению с 2016 годом число запросов от сирийских граждан существенно снизилось – сразу на 69%.
От российских граждан, согласно данным инфографики, в 2017 году поступило свыше 16,4 тысячи запросов о предоставлении убежища, что более чем на 10 тысяч человек меньше, чем в 2016 году, когда было зарегистрировано более 26,5 тысячи заявлений.