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ЕС зафиксировал в 2017 году двукратное снижение числа запросов об убежище

16:0901.02.2018
(обновлено: 16:16 01.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаг ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фотоФлаг ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Число иностранцев, которые в 2017 году попросили убежище в странах ЕС, резко сократилось – на 43% — по сравнению с показателями годом ранее; при этом больше всего заявлений поступило от сирийцев, а попросивших убежище россиян стало в 1,5 раза меньше, свидетельствуют обнародованные в четверг официальные данные.

Вид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
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Согласно опубликованной в четверг статистике Европейского агентства по предоставлению убежища (EASO), в общей сложности порядка 707 тысяч иностранных граждан подали заявления на предоставления им убежища в странах-участницах ЕС, а также в Норвегии и Швейцарии (около 1,3 миллиона человек в 2016 году).

"Эти данные свидетельствуют о снижении второй год подряд запросов на убежище после беспрецедентного числа прибытий в ходе миграционного кризиса", — говорится в комментарии Еврокомиссии. По мнению еврокомиссара по внутренним делам, миграции и гражданству Димитроса Аврамопулоса, эти данные говорят об эффективности предпринятых в ЕС в последние два года мер в отношении миграции и укрепления границ.

Согласно информации EASO, больше всего в минувшем году запросов поступило от граждан Сирии (свыше 98 тысяч), первое место в списке сирийцы удерживают уже пятый год подряд. Вместе с тем, по сравнению с 2016 годом число запросов от сирийских граждан существенно снизилось – сразу на 69%.

Сотрудники венгерской полиции и мигранты у сербско-венгерской границы
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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За ними в списке следуют выходцы из Ирака, Афганистана и Нигерии (свыше 40 тысяч заявлений на каждую страну). На эти четыре страны суммарно приходится треть всех запросов об убежище. В первую десятку вошли также граждане Пакистана, Эритреи, Албании, Бангладеш, Гвинеи и Ирана. Европейские власти при этом отметили значительный рост запросов в 2017 году от граждан Венесуэлы по сравнению с показателями 2016 года (158%), Турции (45%), Грузии (35%).

От российских граждан, согласно данным инфографики, в 2017 году поступило свыше 16,4 тысячи запросов о предоставлении убежища, что более чем на 10 тысяч человек меньше, чем в 2016 году, когда было зарегистрировано более 26,5 тысячи заявлений.

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