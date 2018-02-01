В Афганистане среди боевиков есть выходцы из России, заявили в МИД

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Значительная часть боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России), действующих в Афганистане, имеют центральноазиатское происхождение, также имеются выходцы из России, заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Обращает на себя внимание, что подавляющая часть боевиков имеет центральноазиатское происхождение, имеются выходцы из различных районов Российской Федерации", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Кабулова, "задача номер один ИГИЛ* заточена на Центральную Азию, их задача — дестабилизировать Центральную Азию, вызвать хаос, панику, отток беженцев, мигрантов, и в этих условиях попытаться свергнуть законные власти этих стран".

*Запрещенная в России террористическая организация