В Афганистане действуют около семи тысяч боевиков ИГ*, заявили в МИД России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Порядка 7 тысяч боевиков и несколько тысяч "резервистов" ИГИЛ* действуют на данный момент в Афганистане, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы следим за генезисом афганского крыла ИГИЛ* за последние 3 года. Их число еще не дотягивает до "талибов*", которых 60-70 тысяч под ружьем. По нашим оценкам, у игиловцев* порядка 7 тысяч активных боевиков, не считая нескольких тысяч резервистов. Как раз выявление этих резервистов — это задача сложная, а потом никто их не выявляет — те, кому это положено, будь то афганское правительство или стоящие там иностранные войска. Это дело серьезное", — заявил Кабулов в эфире телеканала "Россия-24".

*Запрещенные в России террористические организации