Лукашевич напомнил о подвиге советских солдат, освободивших Аушвиц-Биркенау

ВЕНА, 1 фев — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая в четверг на постоянном совете организации, напомнил о подвиге советских солдат, 27 января 1945 года освободивших лагерь смерти Аушвиц-Биркенау.

"Семьдесят три года назад солдаты Красной армии освободили лагерь смерти Аушвиц Биркенау, также называемый Освенцим. Этот день — 27 января — по решению ООН в 2005 году был объявлен Международным днем памяти жертв Холокоста. Хотел бы также напомнить, что 27 января отмечалась и 74-я годовщина полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Это еще один подвиг советских солдат, перед которым мы склоняем головы", — сказал Лукашевич.

Он подчеркнул, что советские войска остановили одну из "фабрик смерти", на которых были уничтожены до четырех миллионов человек, в том числе около миллиона евреев.

"Всего жертвами Холокоста стали более шести миллионов человек. Для народов России, как и для других народов многонационального Советского Союза, принесших на алтарь победы во Второй мировой войне более 26 миллионов жизней, сохранение исторической памяти о тех страшных событиях остается задачей общенационального масштаба", — добавил российский постпред.