Климкин раскритиковал польский закон о запрете "бандеровской идеологии"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что принятый в Польше закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов не направлен на установление исторической правды, но провоцирует "ответную реакцию".
"Решение польского парламента направлено не на дискуссию относительно исторической правды, а построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" ужесточает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", — написал украинский министр в Twitter.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
* Запрещенная в России террористическая организация