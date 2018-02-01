Климкин раскритиковал польский закон о запрете "бандеровской идеологии"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что принятый в Польше закон об ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов не направлен на установление исторической правды, но провоцирует "ответную реакцию".

Сенат (верхняя палата парламента) Польши минувшей ночью принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Еще на этапе обсуждения законопроекта украинская националистическая партия "Свобода" потребовала от Порошенко публично его осудить и уволить Климкина "за очередной провал отечественной дипломатии".

"Решение польского парламента направлено не на дискуссию относительно исторической правды, а построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" ужесточает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", — написал украинский министр в Twitter.

По словам Климкина, Киев разделяет озабоченность международных партнеров данным законом. "Готовы к объективному диалогу и совместно изучать факты, а не мифы", — написал глава МИД.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

* Запрещенная в России террористическая организация