Евросоюз начал новую миграционную операцию в Средиземноморье

БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в четверг запустил в Средиземноморье новую операцию "Фемида" (Themis) по противодействию нелегальной миграции и спасению людей, она сменила действовавшую с 2014 года операцию "Тритон", сообщила представитель ЕК по внутренним делам и миграции Наташа Берто.
Она отметила, что "Фемида" призвана изменить оперативный план миграционной операции по запросу итальянских властей.
По ее словам, ЕК "уверена, что координация между всеми странами-членами, участвующими в операции, и странами региона продолжатся, как прежде". "Международное законодательство продолжит применяться, все суда, находящиеся в Центральном Средиземноморье, обязаны отреагировать на любые инциденты и спасти людей в Средиземноморье", — заявила представитель ЕК.
На территории Италии сотрудники миссии будут содействовать итальянским властям в регистрации мигрантов, сборе их отпечатков пальцев и подтверждении их гражданства.