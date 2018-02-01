Евросоюз начал новую миграционную операцию в Средиземноморье

БРЮССЕЛЬ, 1 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в четверг запустил в Средиземноморье новую операцию "Фемида" (Themis) по противодействию нелегальной миграции и спасению людей, она сменила действовавшую с 2014 года операцию "Тритон", сообщила представитель ЕК по внутренним делам и миграции Наташа Берто.

"С сегодняшнего дня агентство пограничной и береговой охраны ЕС (Frontex) начало новую операцию в Центральном Средиземноморье, чтобы поддержать усилия Италии и коллективные усилия ЕС по спасению жизней в Средиземноморье. Она заменит операцию "Тритон", действовавшую с 2014 года", — сказала Берто журналистам.

Она отметила, что "Фемида" призвана изменить оперативный план миграционной операции по запросу итальянских властей.

По ее словам, ЕК "уверена, что координация между всеми странами-членами, участвующими в операции, и странами региона продолжатся, как прежде". "Международное законодательство продолжит применяться, все суда, находящиеся в Центральном Средиземноморье, обязаны отреагировать на любые инциденты и спасти людей в Средиземноморье", — заявила представитель ЕК.

По информации Frontex, операция "Фемида" будет не только включать спасательный компонент, но и осуществлять правоохранительные функции. По словам исполнительного директора агентства Фабриса Лежжери, "операция "Фемида" будет лучше отражать изменение природы миграции, а также трансграничных преступлений". Он отметил, что агентство "также будет помогать Италии в борьбе с преступной деятельностью, такой как контрабанда наркотиков в Адриатическом море". Кроме того, "Фемида" будет заниматься сбором данных о передвижении иностранных боевиков и других террористических угрозах на внешних границах ЕС.

На территории Италии сотрудники миссии будут содействовать итальянским властям в регистрации мигрантов, сборе их отпечатков пальцев и подтверждении их гражданства.