КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Ситуация с выездом главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы свидетельствует о серьезных проблемах со свободой слова на Украине, заявил РИА Новости депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко.

"То, что известный журналист и редактор рейтингового интернет-издания "Страна.ua" вынужден был покинуть страну, — это более чем серьезное доказательство того, что в Украине свобода слова находится под угрозой", — сказал политик. По его мнению, пять сфабрикованных против Гужвы уголовных дел — "это перебор даже по меркам вседозволенности нынешней власти".

"Угрозы и обыски в домах журналистов издания и тот факт, что Игоря Гужву вынудили бежать из родной страны и просить политического убежища на чужбине, — это позор для украинской власти. Запад получил очередное доказательство того, что в Украине существуют большие проблемы со свободой слова", — считает Павленко.

Он напомнил, что, как член парламентского комитета по вопросам свободы слова, неоднократно обращал внимание мировой общественности и международных правозащитных организаций на ситуацию со свободой слова на Украине, а также требовал прекратить политические репрессии против независимых СМИ.

"К сожалению, отъезд Игоря Гужвы стал очередным подтверждением того, что работа независимого журналиста в сегодняшней Украине невозможна", — добавил депутат.

Накануне издание "Страна.ua" сообщило, что его главный редактор выехал в Австрию, где попросил политического убежища из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва в обращении к читателям написал, что ему угрожали физической расправой и убийством. Он добавил, что покинул Украину легально — по истечении срока меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали ему документ о пребывании в стране.

Прошлым летом Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на одного из политиков, но вскоре выпустили под залог. Журналист называл дело "спланированной провокацией".

Украинский Институт массовой информации насчитал примерно 300 случаев нарушения свободы слова в стране за 2017 год. Кроме того, международная правозащитная организация Human Rights Watch отмечала, что украинские власти ограничили права СМИ под предлогом противостояния России.